İran'ın restine Trump'tan yanıt. "Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek"

İran ’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, müzakere ekibinin, Lübnan ’a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi.

Buna göre İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağını açıkladı. Devlet medyasında Lübnan'a yönelik saldırıların durmaması halinde ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona erme ihtimalinin yüksek olacağı belirtildi.



TRUMP, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, Beyrut'a hiçbir askerin gönderilmeyeceğini, yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini açıkladı.

Trump ayrıca, üst düzel temsilciler aracılığı ile Hizbullah ile de görüştüğünü belirtti. Trump, “Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti” dedi.



Trump, İranla görüşmelerin hızlı şekidle devam ettiğini de belirtti.



TRUMP'TAN “BİLGİM YOK” YANITI

Öncesinde Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan Trump, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti.



NETANYAHU'DAN LÜBNAN'DA SALDIRILARI GENİŞLETME TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan ve Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti.

Karar, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi’ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

Netanyahu daha önce yayınladığı video mesajında saldırıların kapsamının genişleyeceği sinyalini vermiş ve “Talimatım, Hizbullah’ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Son olarak İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." demişti.

İran basını tarafından İran ile ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu ileri sürülmüştü. Tüm temaslara rağmen mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edilmişti.

Ayrıca, tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu kaydedilmişti.

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI SALDIRILAR

Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, İran'ın uluslararası sularda ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren saldırgan eylemlerine yanıt olarak Keşm Adası ve Goruk Adası'nda füze rampalarını vurduklarını duyurmuştu.

Bu saldırıların üzerine İran ordusu da Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alarak yanıt vermişti.İran Devrim Muhafızları, Sirik Adası'ndaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıklamıştı.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.