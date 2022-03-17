İran'ın serbest bıraktığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari İngiltere'ye döndü

İran'da 6 yıldır tutuklu olan İngiltere ve İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori İngiltere'ye vardı. İkili, aileleri tarafından karşılandı.

Bununla birlikte, İngiltere Başbakanı Johnson, onların dönmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Zaghari-Ratcliffe, daha önce İranlı yetkililerin serbest bırakılması için İngiltere'nin İran'a 1970'lerden kalan borcunu ödemesi gerektiğini söylediklerini aktarmıştı.

İran'da casusluk ile suçlanan Nazanin Zaghari ve Enuşe Aşuri İngiltere'ye döndü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan Nazanin Zaghari'nin, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiğini bildirmişti.



İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan Nazanin Zaghari, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.



Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.



İRAN-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİ ETKİLEDİ



Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.



Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.