İran'ın serbest bıraktığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari İngiltere'ye dönüyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Enuşe Aşuri'nin bugün İngiltere'ye döneceğini ve Murad Tahbaz'ın izinli olarak hapishaneden serbest bırakıldığını doğrulayabilirim. Bugün daha sonra ailelerine kavuşacaklar." ifadelerini kullandı.



Truss, ayrıca, Murad Tahbaz'ın İran'dan ayrılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



İngiltere'de Nazanin Zaghari'nin serbest bırakılması için yoğun kampanya yürüten muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tulip Siddiq de Twitter'dan Nazanin'in uçaktaki fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



"6 uzun yıl oldu ve sonunda bu fotoğrafı paylaşabildiğime inanamıyorum. Nazanin şimdi havada ve İran'daki 6 yıllık cehennemden kaçıyor. Nazan'in, Gabriella (Nazanin'in kızı) ve Richard'a (eşi) kavuşmak için eve dönüş yolculuğu her geçen dakika daha da yaklaşırken, kalbim onlarla atıyor."



İşçi Partisi Milletvekili Tulip Siddiq, Nazanin Zaghari'nin uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan Nazanin Zaghari'nin, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiğini bildirmişti.



İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan Nazanin Zaghari, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.



Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.



İRAN-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİ ETKİLEDİ



Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.



Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.