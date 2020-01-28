İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

