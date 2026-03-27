İran'ın stratejik adaları. Hürmüz Boğazı'ndaki altı ada ABD'nin radarında

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan müzakereden bahsederken, Amerikan basınına göre İran'a karşı ezici bir darbe indirmeyi de gözden geçiriyor.

Amerikan haber sitesi Axios'a göre saldırı planlarından bir kısmı Basra Körfezi’ndeki stratejik adalara odaklanıyor.

Bu adaların önemi, Hürmüz Boğazı’na yakınlıklarından ve bazı durumlarda İran’ın petrol endüstrisi ya da askeri savunmasındaki rollerinden kaynaklanıyor.



HARK ADASI EN ÇOK KONUŞULANI

İran petrolünün can damarı olan Hark adası son dönemde en çok konuşulanlardan.

İran petrol ihracının yüzde 90'ının gerçekleştiği ve dev bir petrol terminali olarak kullanılan adanın Trump'ın radarında olduğu biliniyor. Hatta savaşın 14'üncü gününde adada 90'dan fazla askeri hedefin vurulduğunu açıklanmıştı.

ABD’li yetkililer İran’ı bir anlaşmaya zorlamak için baskı unsuru olarak adaya yönelik bir abluka seçeneğini de değerlendiriyor.



TURİZM CENNETİNDEN CEPHE HATTINA DÖNÜŞTÜ

Basra Körfezi'ndeki en büyük ada olan Keşm de hedefteki yerlerden.

İran’ın güney kıyılarının açıklarında yer alan Keşm adası, labirent gibi mağaraları ve mangrov ormanlarıyla turizm cennetiydi.

Ancak Katar'dan yayın yapan El Cezire'ye göre Keşm Adası, serbest ticaret ve turizm cennetinden cephe hattına dönüştü.

Adanın Körfez'den Hürmüz Boğazı'na girişi fiziksel olarak domine ederek, geçiş yolunda bir tıkaç görevi gördüğü belirtiliyor.

El Cezire, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ın 22 kilometre güneyinde yer alan Keşm'in yer altı tünellerinde geniş bir askeri altyapı ağı bulunduğunu aktardı.

ABD, 7 Mart'ta adadaki bir tuz arıtma tesisini hedef almış; saldırı, çevredeki 30 köyün tatlı su kaynaklarını kesmişti.



BOĞAZIN İZLENDİĞİ ADA: LARAK

Hürmüz Boğazı’nın en dar noktasında yer alan Larak adası da Axios'a göre hayati önemde. Aynı zamanda ele geçirilmesi zor bir hedef.

Larak adası, İran’ın petrol endüstrisi için önemli bir ihracat noktası. Adada kargo gemilerini yok edebilecek bir sığınak ve saldırı botu ağı olduğu belirtiliyor. Axios'a göre İran bu adadan boğazı izliyor ve kontrol altında tutuyor.

Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tunb adaları da kritik önemdeki adreslerden.

Bu adalar İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Hürmüz Boğazı’nın batı girişine yakın konumda bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak iddia ettiği bu adaların İran'ın ileri karakolları olarak hizmet verdiği öne sürülüyor.