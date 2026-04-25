İran'ın talepleri Pakistan'a iletildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad ziyareti sırasında Tahran’ın müzakere şartlarını ve ABD’nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere aktardı.

Reuters’a konuşan ve görüşmelere dahil olan bir Pakistanlı kaynak, söz konusu temasların dolaylı diplomasi sürecinin parçası olduğunu belirtti.

DOLAYLI DİPLOMASİ SÜRECİ

İran, ABD ile doğrudan görüşmek yerine pozisyonunu Pakistan aracılığıyla iletmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda Arakçi’nin ziyareti, olası müzakerelerin yeniden başlaması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İslamabad, Washington ile Tahran arasında arabulucu rolü üstlenirken, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları sürecin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.