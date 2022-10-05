İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, İran'ın Hoy kentinde saat 03.21'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenen deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem - 1

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının ve 'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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