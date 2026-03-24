İran'ın Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını durdurduğu ileri sürüldü. Etkisi fazla olmayacak
24.03.2026 16:11
Güney Pars doğal gaz tesisleri
İran Savaşı'nın yarattığı enerji krizi büyüyor. Güney Pars doğal gaz sahası vurulan İran'ın Türkiye'ye doğalgaz sevikatını durdurduğu iddia edildi. Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 13'ünü İran'dan sağlıyor ve şu an depolarda yeterli gaz bulunuyor.
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda enerji krizi büyüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel akaryakıt ve sıvılaştırılmış doğalgaz krizi yaşanırken, Bloomberg, Türkiye'yi de etkileyecek bir iddiayı ortaya attı.
İran’ın en büyük enerji üretim alanlarından biri olan ve Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars'a yapılan saldırılar nedeniyle Türkiye’ye yapılan doğalgaz sevkiyatının durdurulduğu öne sürüldü. Gaz akışının durmasının iki ülke arasındaki enerji ticaretinde aksamalara yol açacağı belirtiliyor.
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASI
Türkiye ile İran, doğal gaz için 8 Ağustos 1996'da anlaşmaya vardı. Yıllık ortalama 10 milyar metreküp doğal gazın Türkiye'ye taşınması için kurulan boru hattının uzunluğu yaklaşık 1500 kilometre. İran'dan Türkiye'ye Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden geçerek Kayseri üzerinden Ankara’ya uzanan doğalgaz hattında ilk gaz 2001 yılının Aralık ayında iletildi.
İran, Türkiye'nin doğal gaz aldığı ülkeler arasında pay olarak birinci sırada yer almıyor. Verilere göre Türkiye, doğal gazının yüzde 42'sini Rusya'dan, yüzde 20'sini Azerbaycan'dan alırken İran'dan alınan doğalgaz yaklaşık yüzde 13 oranında bir paya sahip. Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye, yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü, yani yaklaşık 7 milyar metreküpü İran'dan ithal ediyor .
Türkiye'ye iletilen doğalgaz boru hatları. İran'dan gelen boru hattı "Doğu hattı" olarak isimlendiriliyor
Türkiye ile İran arasında 1996 yılında imzalanan ve 2001 yılında yürürlüğe giren anlaşma 25 yıllık yapılırken bu süre 2026 yılının sonunda dolacak ve iki ülkenin anlaşmayı yenileyip yenilemeyeceği, yeni koşulların ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
İran, Türkiye'ye doğal gaz sattığı bu boru hattının vanalarını çeşitli nedenlerle kapamış, kesintilere kimi zaman kış koşulları nedeniyle iç talebin karşılanamaması, kimi zaman da teknik arızalar sebep gösterilmişti.