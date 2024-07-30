İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün yemin ederek göreve başladı.

Pezeşkiyan devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı olarak, Kur'an-ı Kerim ve İran halkı önünde, resmi dinin, İslam Cumhuriyeti sisteminin ve ülke anayasasının koruyucusu olacağıma yüce Allah'a yemin ederim” dedi.



Başkent Tahran'daki yemin törenine Dışişleri Bakanı Fidan da katıldı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin mayıs ayında helikopter kazasında ölmesinin ardından ülkede erken seçimler yapılmıştı.



5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin dokuzuncu cumhurbaşkanı olmuştu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den, geçen hafta mazbatasını aldı.



İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı olan Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yemin töreni düzenlendi.



Pezeşkiyan daha sonra oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.