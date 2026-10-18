İran'ın yeni Savunma Bakanı Kitapçi: "Tüm bombaların anası"na karşı önlemlerimizi aldık

ABD ve İsrail'in İran ’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasırzade'nin yerine geçen isim belli oldu.



Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Savunma Bakanı olarak aday gösterilen Mehrdad Ahlaki Kitapçi için Meclis Genel Kurulunda güven oylaması yapıldı.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen oylamada Kitapçi, 237 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. Toplam 285 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te, 8 milletvekili oturuma katılmazken, 15’i ise ret oyu kullandı. Oturuma katılan 25 milletvekilinin ise oy kullanmaması dikkat çekti.



“TRUMP, ADAMLARINI BÖLGEDEN SAĞ SALİM ÇIKARMAYI DÜŞÜNMELİ”



Meclisten güvenoyu aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Kitapçi, ABD'ye yönelik sert ifadeler kullandı. ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline değinen Kitapçi, "Bize saldırmaya büyük ihtimalle cesaret edemeyecekler. Ancak saldırmaları halinde hem kendileri hem de müttefikleri çok ağır kayıplar verecek." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Kitapçi, "Trump, adamlarını bölgeden sağ salim nasıl çıkaracağını düşünmeli. Bir bomba atsın da ardından kaç adamını tabutta taşımak zorunda kalacağını görsün." ifadelerini kullandı.

KİTAPÇİ: “TÜM BOMBALARIN ANASI”NA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK



ABD'nin GBU-43 tipi ve kamuoyunda “tüm bombaların anası” (MOAB) olarak bilinen silahı İran'a karşı kullanma ihtimalini değerlendiren Kitapçi, "ABD'nin bu bombayı İran'a karşı kullanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldık. Çalışmalarımıza gönül rahatlığıyla devam ediyoruz." diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimler öncesinde ya da sonrasında İran'a yönelik muharebe operasyonlarının devam etmesine karar vermesi durumunda, Amerikan ordusunun "tüm bombaların anası" olarak da bilinen MOAB'ları (Mother of All Bombs) kullanarak İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini vurabileceği öne sürülmüştü .

“DÜŞMAN STRATEJİK ÇIKMAZDA”



Kitapçi, bölgede askeri dengelerin değiştiğini belirterek, “Düşman stratejik bir çıkmazda. Tehditlerin niteliği, askeri gücün dayandığı anlayış, teknolojik ortam ve bölgesel düzen değişiyor. Bir ülkenin savunma gücü yalnızca askeri operasyon kapasitesine değil, aynı zamanda stratejik ortamı ne kadar iyi tanıdığına ve değerlendirdiğine de bağlıdır. 12 günlük savaşın ardından savunma kabiliyetlerimiz geliştirildi ve güncellendi. Bu sayede düşmanın değerlendirmeleri ve hesapları değişti. Bu sürecin devam etmesi için stratejik gelişmeleri doğru analiz etmek, savunma kapasitesini artırmak ve karmaşık, sürekli değişen tehditlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.” dedi.

“MECLİSİN VERDİĞİ GÜVENOYU DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ OLDU”



Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Kitapçi'nin güvenoyu almasının ardından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerinin bugün Mihrdad Ahlaki Kitapçi’ye Savunma Bakanı olarak verdiği güçlü destek, dünyaya açık ve güçlü bir mesaj oldu." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN YENİ SAVUNMA BAKANI MEHRDAD AHLAKİ KİTAPÇİ KİMDİR?



İran’ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, ülkenin savunma ve füze sanayisinde uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunmasıyla tanınıyor. Daha önce Şehid Bakıri Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kitapçi, Kasım 2014’te dönemin Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan tarafından Savunma Bakanlığına bağlı Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Savunma Sanayii Kurumu Başkanlığı da yapan Kitapçi, İran’ın balistik füze programı ve askeri teknoloji geliştirme çalışmalarında çeşitli görevler üstlendi. Kitapçi, İran’ın füze programındaki faaliyetleri nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım listelerinde de yer alıyor.