İran'ın yeni yöntemi: İsrail'in savunması bozuldu, sistemler birbirini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bugün gerçekleştirdiği sekizinci operasyon dalgasında, İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerini bozmak için yeni yöntemler kullandıklarını ve birbirlerini hedef almalarına neden olduklarını açıkladı.

DMO, "öncekinden daha güçlü ve yıkıcı" saldırıda kullanılan gelişmiş istihbarat ve ekipman yeteneklerinin İsrail savunma sistemlerinin arızalanmasına neden olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri, rejimin savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olacak şekilde bozuldu" denildi.

Devrim Muhafızları, "ABD ve Batılı güçlerin kapsamlı desteğine ve en modern ve yeni savunma teknolojisine sahip olunmasına rağmen bu operasyonda kullanılan girişimler ve kabiliyetler, işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarılı ve azami füze saldırısı yapılmasını sağladı" diye belirtti.

İsrail ordusu bu konuda henüz bir yorum yapmadı. Ancak, İsrailli yetkililerin geçmişte açıkça belirttiği gibi, Demir Kubbe savunma sistemi yüzde 100 başarıyla çalışmıyor.

"HESAPLAMALARI YANLIŞ YAPTILAR"

İran, operasyonu artık hayatta olmayan komutanlar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesi olarak tanımladı ve “Siyonist düşman ve Amerikalıların İslami İran'a karşı hesap ve değerlendirmelerinin tamamen yanlış olduğunu” gösterdiğini söyledi.

Devrim Muhafızları, "sahte rejimin hayati hedeflerine yönelik etkili, hedefli ve daha yıkıcı" operasyonların tamamen yok edilene" kadar devam edeceğini kaydetti.

