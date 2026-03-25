İran'ın yeraltı "füze metrosu". 440 metre derinliğe oyuldu, hiçbir bomba ulaşamıyor

İran ordusu saldırıya uğradığı 28 Şubat'tan bu yana her gün füzelerle misillemelerine devam ediyor. İran onca saldırıya rağmen nasıl oluyor da hala füze yollayabiliyor sorusunun yanıtı yerin altında. İran'da yeraltında dev tüneller ve tesisler var. Onlardan biri de Yezd kentindeki Füze üssü.

BETONDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

Yezd kentindeki "Granit Kale" olarak da bilinen füze üssü. İran'ın yıllardır olası bir ABD, İsrail saldırısına karşı inşa ettiği yeraltı tesislerinden birisi. Yezd kentindeki bu tesis Yezd Graniti denilen dev bir granitin içine yaklaşık 440 metre derinliğe oyulmuş durumda. Betondan çok daha güçlü olan granit ABD'nin en büyük sığınak delici bombaları olarak bilinen GBU-57 sığınak delici bombalara karşı korunaklı durumda.



RAYLI SİSTEM BULUNUYOR



Bu bombalar yerin 15 metre derinine kadar nüfuz etme kabiliyetine sahip. Yezd'deki tünellerde "füze metrosu" denilen raylı bir sistem de bulunuyor. Bu sistemle füzeler yeraltı tesisinde sürekli yer değiştiriyor, başka bölgelere kolaylıkla konuşlandırılabiliyor. Tesiste montaj alanı da bulunuyor. Burası hedef alınsa bile konvansiyonel bir silahın bu kadar derin bir alana ulaşması mümkün değil. Tesisin girişleri vurulsa bile, içeride bulunan tünel açma makineleri sayesinde yeni tüneller açılabiliyor ve tesis çok kısa süre içinde tekrar işler hale gelebiliyor.