İran'ın yeraltı nükleer tesisi: Gizli tünellerle ulaşılıyor!

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün yaptığı analize göre, yeni uydu görüntüleri İran 'ın ana uranyum zenginleştirme tesisinin yakınındaki geniş bir yeraltı kompleksini güçlendirdiğini gösteriyor. Güçlendirme çabaları, ABD ve İsrail'in İran 'ın nükleer tesislerine askeri saldırı tehditleri yaptığı bir zamanda geliyor. ABD ve İran şu anda İran nükleer programı konusunda müzakerelerde bulunuyor, ancak Başkan Donald Trump görüşmeler başarısız olursa bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için gerekirse tek başına saldıracağını söyledi.

SAHADA İKİ GİZLİ TÜNEL VAR



Ticari uydu görüntüleri, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin güneyinde bulunan Kolang Gaz La Dağı çevresinde güçlendirilmiş bir güvenlik çemberinin inşasının sürdüğünü tespit etti.



Kâr amacı gütmeyen kuruluşa göre, sahada iki tünel tesisi bulunuyor: Bu yıl faaliyete geçebilecek yeni, derin bir tünel ve 2023'ün sonlarından bu yana büyük yenilemelerden geçen 2007'den kalma daha eski bir tünel.



İran'ın her iki tesisi de hassas nükleer operasyonlar için hazırladığı sonucuna varıldı.



İRAN'IN NÜKLEER PLANLARI



Tahran uzun zamandır nükleer silahlarla işi olmadığını, yalnızca sivil kullanımlar için araştırma yapmak istediğini öne sürdü. İsrail'in ise halihazırda nükleer silahlara sahip olduğuna inanılıyor.



İran bir zenginleştirme tesisi inşa ediyorsa ve inşaat başladığında yetkililere bildirmediyse, bu ciddi bir güvenlik ihlali olacaktır.



İran, görüşmeler devam ederken zenginleştirme programını artırmaya devam edebilir. Görüşmelerde anlaşmaya varılamazsa bu, bir saldırı olasılığını artırabilir