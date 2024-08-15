İran'ın tepkisini Gazze'de ateşkesin kaderi belirleyecek

Üst düzey İranlı yetkililer, Gazze'de bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasının İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısını engelleyeceğini öne sürdü. Üst düzey bir İran güvenlik yetkilisine göre, ateşkes görüşmeleri yeniden çıkmaza girerse veya İsrail tarafının müzakereleri uzattığı algılanırsa doğrudan bir saldırı başlatılacak. Kaynaklardan biri, Gazze'de ateşkes sağlanmasının  İran'a daha küçük çaplı "sembolik" bir yanıt vermek için kılıf sağlayacağını iddia etti.

İran'ın tepkisini Gazze'de ateşkesin kaderi belirleyecek

Üç üst düzey İranlı yetkili, sadece bugün gerçekleşecek görüşmeler sonucunda 'de bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasının 'ın 'e doğrudan misilleme saldırısını engelleyeceğini söyledi.

, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik bir geniş kapsamlı bir misilleme planlıyor.

ABD Donanması, İsrail savunmasını güçlendirmek için Ortadoğu'ya savaş gemileri ve bir denizaltı konuşlandırdı.

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DOĞRUDAN SALDIRI BAŞLATILACAK

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, görüşmeleri başarısız olursa veya 'in müzakereleri uzattığı algılanırsa 'ın Hizbullah gibi müttefikleriyle birlikte doğrudan bir saldırı başlatacağını söyledi. Kaynaklar, İran'ın yanıt vermeden önce görüşmelerin ilerlemesi için ne kadar süre tanıyacağını söylemedi.

İran, Hamas lideri Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da daha geniş bir savaş riskinin artmasıyla birlikte son günlerde misillemenin nasıl ayarlanacağı konusunda Batılı ülkeler ve ABD ile yoğun diyalog içinde.

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"SEMBOLİK BİR YANIT"

Kaynaklardan biri, 'de ateşkesin 'a daha küçük çaplı "sembolik" bir yanıt vermesi için kılıf sağlayacağını öne sürdü.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, " ve vekilleri tarafından bu hafta içinde bir saldırı gerçekleştirilebilir. Bu hem ABD'nin hem de 'in bir değerlendirmesidir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kuzey İsrail'deki bir istihbarat üssünü ziyaretinde, "Beyrut ve Tahran'da olup biteni yakından takip ediyoruz ve olası her türlü tehdidi engellemek için çalışırken, aynı zamanda çeşitli saldırı seçenekleri hazırlıyoruz" dedi.

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İRAN'IN BİR SONRAKİ ADIMI

'ın bölgesel politikası, yalnızca ülkenin en üst düzey otoritesi olan dini lider Ali Hamaney'e hesap veren Devrim Muhafızları tarafından belirleniyor.

Nispeten ılımlı yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçen ay göreve geldiğinden beri karşıtı duruşunu ve bölgedeki direniş hareketlerine verdiği desteği tekrar tekrar teyit etti.

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