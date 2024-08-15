İran'ın tepkisini Gazze'de ateşkesin kaderi belirleyecek

Üç üst düzey İranlı yetkili, sadece bugün gerçekleşecek görüşmeler sonucunda Gazze'de bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasının İran'ın İsrail'e doğrudan misilleme saldırısını engelleyeceğini söyledi.



İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik bir geniş kapsamlı bir misilleme planlıyor.



ABD Donanması, İsrail savunmasını güçlendirmek için Ortadoğu'ya savaş gemileri ve bir denizaltı konuşlandırdı.

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DOĞRUDAN SALDIRI BAŞLATILACAK



Üst düzey bir İran güvenlik yetkilisi, Gazze görüşmeleri başarısız olursa veya İsrail'in müzakereleri uzattığı algılanırsa İran'ın Hizbullah gibi müttefikleriyle birlikte doğrudan bir saldırı başlatacağını söyledi. Kaynaklar, İran'ın yanıt vermeden önce görüşmelerin ilerlemesi için ne kadar süre tanıyacağını söylemedi.



İran, Hamas lideri Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da daha geniş bir savaş riskinin artmasıyla birlikte son günlerde misillemenin nasıl ayarlanacağı konusunda Batılı ülkeler ve ABD ile yoğun diyalog içinde.



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"SEMBOLİK BİR YANIT"



Kaynaklardan biri, Gazze'de ateşkesin İran'a daha küçük çaplı "sembolik" bir yanıt vermesi için kılıf sağlayacağını öne sürdü.



Beyaz Saray sözcüsü John Kirby pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ve vekilleri tarafından bu hafta içinde bir saldırı gerçekleştirilebilir. Bu hem ABD'nin hem de İsrail'in bir değerlendirmesidir" dedi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kuzey İsrail'deki bir istihbarat üssünü ziyaretinde, "Beyrut ve Tahran'da olup biteni yakından takip ediyoruz ve olası her türlü tehdidi engellemek için çalışırken, aynı zamanda çeşitli saldırı seçenekleri hazırlıyoruz" dedi.



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İRAN'IN BİR SONRAKİ ADIMI



İran'ın bölgesel politikası, yalnızca ülkenin en üst düzey otoritesi olan dini lider Ali Hamaney'e hesap veren Devrim Muhafızları tarafından belirleniyor.



Nispeten ılımlı yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçen ay göreve geldiğinden beri İsrail karşıtı duruşunu ve bölgedeki direniş hareketlerine verdiği desteği tekrar tekrar teyit etti.