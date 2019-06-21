Açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapıldı.
Açıklamaya göre, AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve İran'dan üst düzey yetkililer katılacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşecek toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.
Yetkililer ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme ve bu ülkeye tekrar yaptırım uygulama kararlarının etkilerini görüşecek.
Toplantıda İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusu da gündeme gelecek.
İran'la nükleer anlaşma 28 Haziran'da görüşülecek
NTV HaberDünya
Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililer 28 Haziran'da Viyana'da İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.
Açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapıldı.