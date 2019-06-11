Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini arttırdığını açıkladı.



Ancak 2015'te yapılan nükleer anlaşmadaki sınıra ne zaman ulaşılacağı net değil. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu mevcut gerilimin azaltılması için diyalog çağrısında bulundu.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dünya barışının tehlikede olduğu uyarısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Dünya barışı tehlikede. Bu olumsuz gidişata karşı durmalıyız" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gerilimin sadece "Amerika'nın ekonomik savaşının durdurulmasıyla" mümkün olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirilmesi çağrısı da yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Tahran'ın atom bombası üretmeye çok yaklaştığını iddia etti. Netanyahu, "İsrail buna müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.



ABD nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yaptırımları devreye sokmuş durumda. Tahran yönetimi ise uranyum zenginleştirme faaliyetlerini dört katına çıkaracağını açıklamıştı.

