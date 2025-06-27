İran'la savaş bitti, Netanyahu oyunu artırdı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'a yönelik saldırılar İsrail'de iktidar partisini güçlendirdi.



12 günlük savaşın ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından yapılan anketin sonuçlarına göre, seçim yapılsa Netanyahu'nun partisi Likud'un 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) 31 milletvekiline sahip olacağı aktarıldı.

4 SANDALYE FAZLA KAZANABİLİR

Önceki anketlerde Likud'un meclisteki sandalye sayısının 23 çıktığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bu sayının belirgin düzeyde arttığı kaydedildi.

Ankete göre, Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz Partisi önceki ankete göre 2 sandalye kaybederek 15 milletvekiliyle ikinci sırada, Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var ise önceki ankete göre 2 sandalye fazla kazanarak 14 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.



ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMIYOR

Hükümet ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi ve Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin oylarını koruduğu belirtilirken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin barajı geçemediği ifade edildi.

Mevcut hükümetin önceki anketlerle karşılaştırıldığında oylarını artırarak 4 sandalye daha fazla kazanma olasılığına rağmen hala çoğunluğa ulaşmaktan uzak olduğu belirtildi.