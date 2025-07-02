İran’la savaş da halkın fikrini değiştirmedi: İsrailliler Netanyahu’ya güvenmiyor

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren savaşın ardından ilan edilen ateşkes devam ederken, İsrail’de yapılan bir anket, İsrail halkının sadece yarısından azının Başbakan Binyamin Netanyahu’ya güvendiğini ortaya koydu.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçları bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları, savaşın kamuoyunun Netanyahu’ya yönelik düşüncelerinde önemli bir değişikliğe sebep olmadığını gösterdi. Ankete katılan kişilerin sadece yüzde 46’sı Netanyahu’ya güvendiklerini söyledi. Yahudi İsrailliler arasında da güven oranı yüzde 46 olurken, bu oran Arap vatandaşlar arasında yüzde 10’da kaldı.



HALK, ORDU VE İSTİHBARATA DAHA ÇOK GÜVENİYOR



Söz konusu anket, 22-23 Haziran tarihinde, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes yürürlüğe girmeden önce yapıldı. İsraillilere ülkelerindeki liderlere ne kadar güvendikleri soruldu.



Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e güvendiklerini söylerken, ikinci sırada dış istihbarat örgütü Mossad’ın Direktörü Davir Barnea yer aldı. Katılımcıların yüzde 67’si Barnea’ya güvendiklerini söyledi. Yahudi katılımcıların yüzde 77’si Zamir’e, yüzde 74’ü Barnea’ya güvendiklerini söylerken, Arap katılımcılar arasındaki güven oranı sırasıyla yüzde 25 ve 35 oldu. Netanyahu ise bu iki ismin arkasından kendisine üçüncü sırada yer bulabildi.



HALK, KOALİSYON ÜYELERİNE DE GÜVENMİYOR



Sonuçlar, İsrail halkının Netanyahu’nun koalisyon hükümetindeki isimlere de güvenmediğini ortaya koydu. Katılımcıların sadece yüzde 40’ından azı Savunma Bakanı Israel Katz’a, yüzde 25’i Eğitim Bakanı Yoav Kisch’e, yüzde 20’si de Ulaştırma Bakanı Miri Regev’e güvendiklerini söyledi.



Öte yandan, en yüksek güven oranları kendilerini sağcı olarak tanımlayan katılımcılar arasında kayıtlara geçti. Buna göre, bu katılımcıların yüzde 64’ü Netanyahu’ya, yüzde 53'ü Katz’a güvendiğini belirtti. Fakat bu kişiler arasında da Kisch ve Regev’e güven oranı düşük kaldı. Bu katılımcıların yüzde 35’i Kisch’e, yüzde 30’u Regev’e güvendiklerini söyledi.

