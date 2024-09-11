İranlı bakandan, Rusya'ya balistik füze gönderdikleri iddiasına ilişkin net açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya'ya balistik füze teslim ettiklerine yönelik Batılı ülkelerin iddialarını yalanladı. Erakçi, "İran, Rusya'ya balistik füzeler teslim etmedi. Nokta" ifadeleriyle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yanıt verdi.

İranlı bakandan, Rusya'ya balistik füze gönderdikleri iddiasına ilişkin net açıklama

'ın 'ya balistik füze gönderdiğine yönelik iddialar tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konuda "hatalı istihbarat ve mantıkla hareket ettiğini" söyledi.

Bakan Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran, 'ya balistik füzeler teslim etmedi. Nokta" ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımlarının çözüm değil, sorunun bir parçası olduğunu söyleyerek, "Yaptırım bağımlıları, 'İran nasıl oluyor da gelişmiş silahlar üretebiliyor ve bunları satabiliyor?' sorusunu kendilerine sormalıdır" diye ekledi.

ABD, İngiltere, Fransa ve , İran'a Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasıyla yeni yaptırım kararları açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edilmişti.

İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere de ortak açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığını ve üç ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceğini ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağını duyurmuştu.

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