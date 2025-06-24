İranlı generaller önce tehdit edilmiş: "Kaçmak için 12 saatiniz var"

İsrail ordusu 13 Haziran’da İran’a yönelik ilk saldırı dalgasını başlattı.



Saldırının ardından saatler içinde, üst düzey askeri liderler ve nükleer bilim insanları öldürüldü.



Bu saldırıların öncesinde, İsrail istihbaratı gizli bir psikolojik operasyon yürüttü. Operasyonla ilgili bilgi sahibi üç kişiye göre, bu kampanya üst düzey İranlı yetkililere gözdağı vermeyi hedefliyordu.

20'DEN FAZLA İRANLI YETKİLİYİ ARADILAR



İsrail güvenlik servisleri adına çalışan kişiler, İranlı yetkilileri cep telefonlarından arayarak rejimi desteklemeye devam etmeleri halinde ölecekleri yönünde tehditlerde bulundu. Kaynaklardan biri, 20'den fazla yetkilinin arandığını söyledi.



Amerikan gazetesi The Washington Post, İsrail’in İran’a yönelik bombardımanını başlattığı 13 Haziran günü yapılan bu aramalardan birine ait ses kaydını ele geçirdi.

"EŞİN VE ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE KAÇ"



İsrailli istihbarat görevlisi, İranlı generalle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanıyor:

“Sana şimdi söylüyorum, kaçman için 12 saatin var. Eşin ve çocuğunla birlikte git. Aksi takdirde şu anda listemizde yer alıyorsun.”



Ayrıca general ve ailesinin İsrail’in hedefi olduğunu ima ederek, “Boynuna olan mesafenden daha yakınız sana. Bunu kafana kazı. Allah seni korusun.” ifadelerini kullanıyor.

VİDEO ÇEKMELERİNİ İSTEDİLER



Görüşmede generalden, İran hükümetiyle bağlarını reddeden bir video çekerek 12 saat içinde bunu kendilerine iletmesi istendi ve bir Telegram kimliği iletildi.



Washington Post gazetesine göre videonun gönderilip gönderilmediği belirsizliğini koruyor ancak söz konusu generalin hala hayatta olduğu biliniyor.

KAPI ALTINDAN TEHDİT NOTLARI



İsrailli yetkili, bazı üst düzey İranlıların kapı altından tehdit notları aldığını, bazılarının eşleri üzerinden, bazılarının ise doğrudan telefonla uyarıldığını belirtti:



“Bize karşı şeffaf olduklarını, izlendiklerini biliyorlar. İstihbaratımızın sızma oranı yüzde 100.”



PSİKOLOJİK BASKI KURMAK İSTEDİLER

İlk saldırılardan sağ kurtulan veya hedef alınmayan İranlı yetkililere yönelik kampanya, İsrail’in farklı istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından yürütüldü.

Amaç, ölen liderlerin yerine geçecek ikinci ve üçüncü kademe yetkililere gözdağı vermekti.



İsrailli yetkiliye göre, Hamaney şu an ölen isimlerin yerine yeni atamalar yapmakta büyük zorluk yaşıyor.

