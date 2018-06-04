Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı. Ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu. Polis iki minibüsten Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere 51 göçmen indirdi. Yapılan kontrolde, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran uyruklu 51 kaçak göçmenin gösterdiği belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı.



Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki şahıs ağlamaya başladı. Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran'a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir süre polise yalvaran İranlılar daha sonra araçlarla Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Müdürlük yaptığı incelemeden sonra 49 kaçak göçmeni sınır dışı ederken, İranlı kadın ve erkeği özel durumlarından dolayı İran'a gönderildiği zaman zarar görme ihtimalleri olduğu için sınır dışı etmeyerek serbest bıraktığı öğrenildi.