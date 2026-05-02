İranlı komutan konuştu: "Savaşa dönülmesi muhtemel"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın önceki gün gönderdiği son önerisinden memnun olmadığnı açıklamıştı.

Hatemül Enbiya Komutanı Muhammed Cafer Asadi'nin açıklaması, Trump'ın sözlerinin ardından geldi. Asadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığını iddia etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de İran'ın müzakereden kaçmadığını ancak barış koşullarının dayatılmasını da kabul etmeyeceğini söyledi.

İran, geçen hafta Amerikan tarafına yeni bir öneri sunmuş, özel temsilci Steve Witkoff öneriye ekler yaparak İran'a göndermişti. Dün Tahran öneriye yanıt verdiğini açıkladı. Ancak ne yanıt verildiği açıklanmadı.