İranlı Mahsa Amini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

Göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı.



Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Amini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.



Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.



İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.