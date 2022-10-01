İranlı Mahsa Amini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi düzenlendi.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi

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Göstericiler, Trone Metro İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 civarında toplandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Hepimiz Mahsa Amini'yiz", "Benim bedenim, benim kararım", "Kadın, hayat, özgürlük" gibi sloganlar attı.

İranlı Mahsa Amini'nin ölümü Brüksel'de protesto edildi - 1

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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