"Etemadonline" haber sitesine konuşan Mahmudzade, Mahabad'daki Mahsa Emini gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin bilgi verdi.



Mahmudzade, "Emniyet güçleri (19 Kasım) cumartesi günü kentin belli bölgelerine konuşlandı ve bu noktalardan halkın ev ve dükkanlarına ateş edildi. Bazı insanlar evinde vuruldu." dedi.



Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerin daha hassas bir durumda olduğunu söyleyen Mahmudzade, İran lideri Ali Hamaney'in görevlendireceği bir heyetin bölgede halkın sorunlarını dinlemesini ve konunun araştırılmasını istedi.



Mahabad'daki olayların ilk olarak Mahsa Emini'nin ölümünün 40'ıncı günü (27 Ekim) dolayısıyla düzenlenen gösterilerde İsmail Mevludi adındaki bir gencin öldürülmesiyle başladığını aktaran Mahmudzade, "Halk, Mevludi'nin katillerinin bulunmasını isterken, Mevludi'nin cenaze töreninde düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 5 kişi daha öldürüldü. Mahabad'da şu ana kadar yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı" diye konuştu.



İranlı milletvekili, Mahabad'daki olaylarla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Bölge halkının işsizlik ve fakirlikten muzdarip olduğunu vurgulayan Mahmudzade, masum insanların öldürülmesiyle ilgili sorumluların bir an önce bulunması gerektiğini kaydetti.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.



Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.



Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.