İranlı sporcu ülkesini terk etti

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimia Alizadeh, ülkesini terk ettiğini açıkladı.



21 yaşındaki tekvandocu, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkar için kullandığını söyleyen Alizadeh, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" diye konuştu.

İranlı yetkililerin kendisini küçük düşürdüğünü söyleyen tekvandocu, hiçbir Avrupa ülkesinden davet almadığını belirtti.

Hayatını hangi ülkede sürdüreceği henüz bilinmeyen Kimia Alizadeh, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı.

