İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ile eşini öldüren asıl katil yakalandı

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcuyi ile eşini Tahran yakınlarındaki evlerinde bıçaklayarak öldüren "esas katil" tutuklandı.



Tesnim Haber Ajansına göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazer el- Mehdi, konuya dair açıklama yaptı.



Mehdi, hafta sonu eşiyle bıçaklanarak öldürülen yönetmen Daryuş Mehrcuyi'nin "asıl katilinin" tutuklandığını bildirdi.



Cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması sırasında gözaltına alınanlar arasında yer alan kişinin olayın faili olduğunun doğrulandığını aktaran İranlı yetkili, "Bu cinayetin suç ortaklarını ve gizli yönlerini tespit etmeye yönelik soruşturmalar devam ediyor." dedi.



İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Daryuş Mehrcuyi ve eşi Vahide Muhammedifer 14 Ekim akşamı başkent Tahran yakınlarındaki evlerinde ölü bulunmuştu.



İranlı yetkililer, Mehrcuyi ve eşinin evlerinde bıçaklandığını açıklamıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmalarda olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



Olayın ardından İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere İranlı yetkililer tarafından taziye mesajları paylaşılmıştı.

THE COW FİLMİ İLE ÜNLENDİ



Gençliğinde ABD'de eğitim gören ve daha sonra 5 yıl Fransa'da yaşayan Daryuş Mehrcui, bir köylünün ineğine olan takıntısını anlatan 1969 yapımı “The Cow” adlı filmiyle ulusal ve uluslararası üne kavuşmuştu.