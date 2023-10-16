İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ile eşi öldürüldü

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ve eşi Vahide Mohammadifar, öldürüldü.

Olay, 83 yaşındaki yönetmen ile senarist-kostüm tasarımcısı eşinin Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki evlerinde meydana geldi.



Polis incelemesinde, çiftin boyun ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbesiyle öldürüldükleri belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elburz Eyaleti Emniyet Müdürü Hamid Hedavand, ihbarın çiftin kızları tarafından yapıldığını söyledi.



Hedavand, olayın ayrıntılarını araştırmak için uzman ekip oluşturulduğunu ve katillerin yakalanması için gerekli takibin başladığını kaydetti.



REİSİ'DEN ÖZEL TALİMAT



İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cinayetin araştırılması için polis ve emniyet birimlerine özel talimat verdiğini duyurdu.

Cehromi, “Cumhurbaşkanımız, bu acı kayıp nedeniyle sanatçının ailesine ve ülkenin sanat camiasına taziyelerini sunarken, polis ve emniyet birimlerine bu konuyu ekstra ciddiyet ve hızla araştırmaları ve gerekli önlemlerin alınması hususunda özel talimat verdi” ifadelerini kullandı.



THE COW FİLMİ İLE ÜNLENDİ

Gençliğinde ABD'de eğitim gören ve daha sonra 5 yıl Fransa'da yaşayan Daryuş Mehrcui, bir köylünün ineğine olan takıntısını anlatan 1969 yapımı “The Cow” adlı filmiyle ulusal ve uluslararası üne kavuşmuştu.