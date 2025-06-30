İranlı yetkililerin telefon görüşmesi sızdı: “ABD’nin saldırıları beklendiği kadar yıkıcı olmadı”

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ne kadar yıkıcı olduğu tartışılmaya devam ederken, ABD basınına yansıyan bir haber, İranlı yetkililerin bu saldırılar hakkındaki düşüncelerine ışık tuttu.



The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, İranlı üst düzey yetkililerin yaptığı, ele geçiriken bir özel telefon görüşmesinde Başkan Donald Trump’ın emrini verdiği saldırıların “beklenenden daha az yıkıcı olduğu” ifade edildi.



İRANLI YETKİLİLER, SEBEBİNİ SORGULADI



Habere göre, ABD, üst düzey İranlı yetkililerin ABD’nin İsrail-İran savaşı devam ederken İran’ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırılara ilişkin görüşmesini ele geçirdi. Söz konusu gizli istihbarat konusunda bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, üst düzey İranlı yetkililer, ABD’nin saldırısının beklenenden daha az yıkıcı olduğunu söylüyordu. Gizli bir görüşme olması gereken konuşmada, İranlı yetkililerin saldırıların neden bekledikleri kadar geniş çaplı olmadığı konusunda akıl yürüttüğü de duyuldu.



ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi üst düzey ABD’li isimler, saldırıların hemen ardından ABD basınına yansıyan ve saldırıların İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye götürdüğünü ortaya koyan istihbarat raporuna tepki göstererek İran’ın nükleer programının yok edildiğini ileri sürmüştü.



BEYAZ SARAY’DAN YANIT: İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI BİTTİ



Trump yönetimi, İranlı yetkililerin görüşmelerinin varlığını reddetmedi ancak İran’ın saldırılara dair vardığı sonuçları reddetti.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt, görüşmeleri haberleştiren The Washington Post’u eleştirerek gazetenin “bağlam dışı sızıntıları yayınlayarak insanların suç işlemesine yardım etmesinin utanç verici olduğunu” savundu. Levitt, “ismi verilmeyen İranlı yetkililerin yerin metrelerce altında ne olduğunu bildiği düşüncesinin saçmalık olduğunu, İran’ın nükleer programının bittiğini” ileri sürdü.



“TEK BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMESİ İLE AYNI ŞEY DEĞİL”



İranlı yetkililerin basına sızan konuşmaları konusundaki soruya yanıt veren bir Trump yetkilisi, “İranlıların hatalı olduğunu çünkü ABD’nin İran’ın metal dönüşüm tesisini yok ettiğini” belirterek, ABD silahlarının istedikleri noktaları istedikleri etkiyi yaratarak vurduğunu iddia etti.



ABD’li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, geçen hafta ABD Kongresi’nde verilen gizli brifinglerde CIA Direktörü John Ratcliffe, İran’daki pek çok kilit öneme sahip nükleer sahanın tamamen yok edildiğini, bunlara metal dönüşüm faaliyetlerinin de dahil olduğunu söylemişti. Yetkili, bu tesisin bombanın patlayıcı çekirdeğini inşa etmek için kilit öneme sahip olduğunu, bunu yeniden inşa etmenin yıllar alacağını savundu. Ratcliffe’in açıkladığına göre, ABD istihbaratı, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun “olasılıkla İsfahan ve Fordo’da gömülü” vaziyette olduğu değerlendirmesini yaptı.



ABD’li bir yetkili de İranlı yetkililerin görüşmesine işaret ederek bunun “tüm istihbarat resmini yansıtmadığını” belirterek, “İsmi verilmeyen İranlı yetkililer arasındaki tek bir telefon görüşmesi, tüm kanıtları hesaba katan, birden fazla kaynak ve yöntem kullanan bir istihbarat değerlendirmesi ile aynı şey değildir” diye konuştu.

