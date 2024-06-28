İranlılar, ekonomik sorunların ve Gazze savaşının ortasında sandığa gitti

İranlılar, iki muhafazakar adaya karşı bir reformist adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye devam ediyor. İran Seçim Komisyonu, yerel saatle 18.00'de bitmesi planan seçimler için oy verme sürecini iki saat uzattığını açıkladı. Aşırı muhafazakar Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçtiğimiz ay bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde yaklaşık 62 milyon İranlı oy kullanma hakkına sahip.



Oylama, Gazze savaşı nedeniyle artan bölgesel gerilim ve İran'ın yaptırımlarla sarsılan ekonomisinin durumuna ilişkin hoşnutsuzluk ortamında gerçekleşiyor.



Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.



İki aşırı muhafazakar Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani ve Reisi'nin eski başkan yardımcısı Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekilmişti. İranlılar, yükselen enflasyonun ve riyalin dolar karşısındaki düşüşünün artan etkileri konusunda endişeli.

"YABANCI ÜLKELERE BAĞIMLI OLMADAN İLERLEMELİ"



Dini lider Ali Hamaney, bu hafta yaptığı açıklamada, "en nitelikli adayın" 1979'da ABD destekli monarşiyi deviren "İslam Devrimi'nin ilkelerine gerçekten inanan kişi" olması gerektiğini söyledi.



hamaney, bir sonraki cumhurbaşkanının İran'ın yabancı ülkelere bağımlı olmadan ilerlemesine izin vermesi ancak İran'ın dünya ile ilişkilerini kesmemesi gerektiğini söyledi.



Yakın zamana kadar pek tanınmayan Pezeşkiyan'ın adaylığı, muhafazakâr ve aşırı muhafazakâr kampların yıllarca süren hâkimiyetinin ardından İran'ın reformcu kanadı için temkinli umutları canlandırdı.



İran'ın son reformist cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Pezeşkiyan'ı "dürüst, adil ve sevecen" olarak övmüştü.



NÜKLEER ANLAŞMA TARTIŞMASI



Kampanya tartışmaları sırasında Celili ılımlıları, nükleer programını durdurması karşılığında İran'a yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 anlaşmasını imzaladıkları için eleştirdi.



ABD'nin 2018 yılında dönemin başkanı Donald Trump döneminde çekildiği anlaşmanın "İran'a hiçbir fayda sağlamadığını" söyledi.



Celili, 2007-2013 yılları arasında İran'ın nükleer program müzakerelerini yürütmüştü.



Pezeshkianise anlaşmanın kurtarılması ve felç edici yaptırımların kaldırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve "Amerika'ya ebediyen düşman mı olmalıyız, yoksa bu ülkeyle sorunlarımızı çözmeyi mi arzuluyoruz?" diye sordu.