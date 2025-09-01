İranlılar evlenmiyor: 4 temel neden

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, 45 yaş altı yaklaşık 17 milyon kişinin hiç evlenmediğini belirtti.



İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, "45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 4'ü hiç evlenmedi. Bu durum kesin bekarlığın artış eğilimini göstermektedir. 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon ve kadınlarda 7,5 milyon bekar var" dedi.



"Evliliği teşvik edici faaliyetler" kapsamında ülke genelinde 1.500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini aktaran Rahimi, geçen yıl evlilik öncesi 9 bin 800 atölye çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.



İranlı bazı uzmanlara göre, ülkede evlenmenin önündeki engeller arasında ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist yaklaşımlar ve erkeklerde sorumluluktan kaçma gibi nedenler yer alıyor.



İran'ın nüfusu 2024 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 90 milyon.