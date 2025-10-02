İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan Sumud çağrısı: Dünya alarma geçmeli

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Kızılhaç'ın Gazze'deki faaliyetlerini durdurması ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin bütün dünyayı alarma geçirmesi gerektiğini belirtti. Higgins yazılı açıklamasında, Orta Doğu'ya barış getirme taahhüdüyle birçok ülkenin geçen haftalarda Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunduğuna değinen Higgins açıklamasında, "Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür." ifadelerine yer verdi. İrlanda Cumhurbaşkanı, filodakilerin güvenliğinin herkes için bir endişe konusu olduğunu belirterek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin Devleti'nin parçasıdır. Filo insani misyonunu, işgal altındaki o topraklarda gerçekleştirecek." vurgusunu yaptı.

İRLANDALI SENATÖR: RIZAM DIŞINDA KAÇIRILDIM

Öte yandan İsrail'in baskın yaptığı Spectre gemisinde yer alan İrlandalı senatör Chris Andrews'ün partisi Sinn Fein, Andrews'ün bir görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde Andrews, "Merhaba. Benim adım Chris Andrews. İrlandalıyım. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail işgal güçleri tarafından rızam dışında kaçırıldım demektir." ifadelerini kullandı.

Senatör, "İnsani misyonumuz tamamen şiddetten uzak ve uluslararası hukuka uygundur. Hükümetimizden benim derhal serbest bırakılmamı isteyin." dedi.

İsrail donanması, Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenledi. 20'den fazla İsrail savaş gemisi filoyu kuşattı, sivil teknelere baskın yapıldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistler İsrail'e götürülüyor. Filodan yapılan açıklamada el konulan gemi sayısının 6, gözaltı sayısı 70 olarak duyuruldu.