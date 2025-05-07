İrlanda dekolteli heykeli korumaya çalışıyor: "Turistler göğüslerine dokunuyor"

İrlanda'nın başkenti Dublin Belediyesi, şehrin simgelerinden Molly Malone heykelinin zarar görmesini engellemek ve şehrin kültürel sembollerine saygı göstermek amacıyla bir hafta sürecek bir pilot proje başlattı. Bu süre boyunca heykelin başında iki görevli bekleyerek turistleri “dokunmamaları” konusunda uyarıyor.



Heykel, 1988 yılında sanatçı Jeanne Rynhart tarafından yapılmıştı. Molly Malone’un aslında 18. yüzyıldan kalma kurgusal bir balıkçı kadını olduğu düşünülüyor. Kendisine ithaf edilen şarkılar ise İrlanda'nın en popüler şarkıları arasında bulunuyor.

"MOLLY'YE DOKUNMA"

Yıllar içinde rehberler tarafından yaygınlaştırılan “göğüslerine dokunursan Dublin’e tekrar gelirsin” efsanesi, heykelin göğüs bölgesinin zamanla renginin solmasına neden oldu. Ancak bazı kesimler bu davranışı saygısızca buluyor. Örneğin müzik aktivisti Tilly Cripwell geçen yıl “Leave Molly Alone” (Molly’ye dokunma) kampanyası başlatmıştı.



Belediye Sanat Yetkilisi Ray Yeates, BBC’ye verdiği demeçte dünya çapında heykellere dokunmanın bir gelenek hâline geldiğini kabul etse de, bunun rahatsız edici davranışlara benzediğini ve kamusal alanda yasal olmayacak hareketlerin sembolik de olsa tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Belediye, heykelin yerinde bırakılıp sadece düzenli olarak onarılması, çevresine çit çekilmesi ya da kapalı bir alana taşınması gibi çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.



Turistlerin tepkileri ise karışık. Kimileri bu geleneğin eğlenceli ve zararsız olduğunu savunurken, kimileri de kültürel bir sembole duyulan saygının her şeyin önünde gelmesi gerektiğini düşünüyor.