İrlanda hükümeti: Dini tarikatlar tarafından yönetilen okullarda 844 cinsel istismar vakası yaşandı

İrlanda hükümeti, Katolik dini tarikatlar tarafından yönetilen okullardaki cinsel istismarla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin yasal bir komisyon kuracak. 42 dini tarikat tarafından yönetilen 308 okulda 844 istismar iddiasının belgelendiği bildirildi.

İrlanda hükümeti: Dini tarikatlar tarafından yönetilen okullarda 844 cinsel istismar vakası yaşandı

, Katolik dini tarikatlar tarafından yönetilen okullardaki cinsel istismara ilişkin soruşturma başlattı.

İrlanda hükümeti, ön soruşturmada yaklaşık 2 bin 400 istismar iddiasının tespit edilmesinin ardından yasal bir soruşturma komisyonu kuracak. 

Avukat Mary O'Toole tarafından yürütülen soruşturmada, İrlanda Cumhuriyeti genelinde 42 dini tarikat tarafından yönetilen 308 okulda 844 istismar iddiası belgelendi.

Soruşturmada 137 kişi yüz yüze görüşmelere katılırken, 12 kişi de yazılı beyanda bulundu. Görüşmelere katılanlarının çoğunun 50'li ve 60'lı yaşlarda erkekler olduğu belirtildi.

İrlanda Eğitim Bakanı Norma Foley, raporu “cinsel istismarın en dehşet verici olaylarını içeren üzücü bir belge” olarak nitelendirdi. 

İRLANDA KAMUSAL RADYOSUNDA DUYURULMUŞTU

2022 yılında İrlanda'nın kamusal radyo ve TV kanalı RTÉ'de, ülkedeki birçok ragbi oyuncusunun ve iş insanlarının çıkış yaptığı Blackrock Koleji'ndeki iddiaları gündeme gelmişti. 

57 kişi burada tacize uğradıklarını söylemişti. 

Kasım 2022'de okulu yöneten İrlanda'daki Spiritanlar, tarikat adına tüm mağdurlardan özür diledi.  

Dini tarikatların kayıtlarına göre istismarla suçlanan 844 erkeğin yarısından fazlasının öldüğü ifade edildi.

"FARK EDİLEMEYECEK KADAR YAYGIN"

Kapsam araştırması için görüşülenler, istismarın diğer öğretmenler veya dini tarikatların kıdemli üyeleri tarafından fark edilmeyecek kadar yaygın olduğu iddialarını öne sürdü. 

Bir basın toplantısında konuşan Bakan Foley, “Bu rapor, cinsel istismarın yaşam üzerindeki ağır etkisini ortaya koyuyor. Hayatta kalanların ihtiyaçlarının müdahalemizin merkezinde yer alması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, raporda ortaya çıkan istismar vakalarının boyutunun "şok edici" olduğunu belirtti ve mağdurlar için tam sorumluluk ve adalet sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hükümet, konuyla ilgili tam kapsamlı bir soruşturma başlatma kararı aldı ve bu soruşturmayı yönetecek bir başkan atanacak.

Öte yandan yasal soruşturma komisyonunun, bulgularını yayınlamasının birkaç yıl sürebileceği ifade ediliyor.

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