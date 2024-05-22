İrlanda ve İspanya, bugün Filistin Devleti'ni resmen tanıyacak

İrlanda ve İspanya hükümetleri İsrail'in süren çağrıları eşliğinde bugün Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklaması bekleniyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı salı günü İrlanda'yı böyle bir hamleye karşı uyardı ve bunun kendilerini "Hamas'ın elinde bir piyon" haline getireceğini  söyledi.  İrlanda ve İspanya'nın yanında Norveç'in de önümüzdeki süreçte Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor.

İrlanda ve İspanya, bugün Filistin Devleti'ni resmen tanıyacak

Bugün İrlanda ve hükümetlerinin devletini resmen tanıma planlarını duyurması bekleniyor.

Üç İrlanda hükümet lideri (başbakan Simon Harris, başbakan yardımcısı Micheál Martin ve bakan Eamon Ryan) bu sabah bir basın toplantısı düzenleyecek.

Daha önce hükümetin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğinin sinyalini vermişlerdi.

Ulusal kamu yayıncısı RTE ve Irish Times, kararın basın toplantısında açıklanacağını bildirdi.

The Guardian'ın edindiği bilgiye göre, İspanya başbakanı Pedro Sánchez de bugün Filistin'i resmi olarak tanıyacakları tarihi açıklayacak.

NORVEÇ DE FİLİSTİN'İ TANIYACAK

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Norveç devlet televizyonu NRK ve Aftenposten gazetesinde yer alan haberlerde Norveç hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını bugün açıklayacağı belirtilmişti.

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI

Avrupa Birliği üyeleri İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta, geçtiğimiz haftalarda bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu öne sürerek bir tanıma duyurusu yapmayı planladıklarını belirtmişlerdi.

Dışişleri Bakanlığı salı günü İrlanda'yı böyle bir hamleye karşı uyardı ve sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda bunun kendilerini "Hamas'ın elinde bir piyon" haline getireceğini ve "bölgede daha fazla terörizme, istikrarsızlığa yol açacağını ve her türlü ihtimali tehlikeye atacağını" söyledi.

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