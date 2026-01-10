İrlanda’da binlerce çiftçi AB–Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etti

İrlanda'nın orta kesimindeki Athlone kentinde traktörleriyle yolları dolduran çiftçiler, “AB–Mercosur’a Hayır” ve AB bayrağı üzerinde “satılmışlık” ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. Benzer protestolar cuma günü Polonya’da yürüyüşler, Fransa ve Belçika’da ise yol kapatma eylemleriyle görülmüştü.

Yaklaşık 25 yıllık müzakerelerin ardından şekillenen anlaşma, AB ile Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’dan oluşan Mercosur arasında dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birini kurmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Mercosur’un AB’ye tarım ürünleri ve madenler ihraç etmesi, AB’nin ise makine, kimyasal ürünler ve ilaçları daha düşük gümrük vergileriyle satması öngörülüyor.

Ancak Avrupalı çiftçiler, özellikle tarım devi Brezilya’dan gelecek daha ucuz ürünlerin kendi geçim kaynaklarını tehdit edeceği endişesini taşıyor. Bu kaygılar nedeniyle İrlanda, Fransa, Polonya, Macaristan ve Avusturya anlaşmaya karşı oy kullandı.

“SON DERECE HAYAL KIRIKLIĞI”

İrlandalı çiftçiler, anlaşmanın Güney Amerika’dan yıllık yaklaşık 99 bin ton ilave ucuz sığır eti ithalatına yol açabileceğini ve bunun ülke tarımını ciddi biçimde sarsacağını savunuyor. İrlanda Çiftçiler Birliği (IFA), sonucu “son derece hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, Avrupa Parlamentosu’nda anlaşmaya karşı çoğunluk oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı. IFA Başkanı Francie Gorman, İrlandalı milletvekillerine çiftçilerin yanında durma çağrısı yaptı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de anlaşmaya ilişkin kaygılarını dile getirerek, Mercosur’dan gelecek et ürünlerinin AB’nin katı çevre ve üretim standartlarına uygunluğunun garanti altına alınması gerektiğini vurguladı. Protestolarda bazı çiftçilerin “Irexit” (İrlanda’nın AB’den ayrılması) çağrıları içeren pankartlar taşıması dikkat çekti.