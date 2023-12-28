İrlanda'da bir vahşi yaşam parkında nesli tükenmekte olan bir "langur maymunu" doğdu

İrlanda'daki County Cork vahşi yaşam parkında nesli tükenmekte olan yavru bir langur maymunu dünyaya geldi. Bu yavru, parkta doğan türünün ilk örneği.

İrlanda'da bir vahşi yaşam parkında nesli tükenmekte olan bir "langur maymunu" doğdu

Yakın zamanda nesli tükenmekte olan yeni bir türün belirlenmesinin ardından parklarında maymun varlıkları arttı. Dünyanın çeşitli yerlerinde koruma programlarına dahil olan maymunlar korunaklı parklarda çoğalma imkanı buluyor.

İrlanda'daki County Cork parkından dün yapılan duyuruya göre, 22 Kasım'da anne maymun Mei ve baba maymun Shinobi'nin çocuğu olan yavru bir langur maymunu dünyaya geldi. Nesli tükenmekte olan bu tür araştırmacıları heyecanlandırdı.

Bu tür bir maymun County Cork parkında ilk kez doğdu.

Maymunun annesi ve kız kardeşi Avrupa'da Nesli Tükenen Hayvanları Yerleştirme Programı kapsamında vahşi yaşam parkına getirilmişti.

Foot Wildlife Park'ın yöneticisi Teresa Power, bu bebeğin doğumunun "koruma çabalarına yönelik kritik ihtiyaç konusunda farkındalığın artmasına" yardımcı olacağını umduklarını söyledi.

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