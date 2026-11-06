İrlanda'da bombalı saldırı tehdidi alan 3 medya kuruluşu tahliye edildi

İrlanda 'da kamu yayıncısı RTE'nin de aralarında bulunduğu dört medya şirketine e-postayla bombalı saldırı tehdidi gönderildi, kurumlardan üçü binalarını boşalttı.

RTE'de yer alan habere göre kamu yayıncısına sabah saatlerinde e-posta yoluyla bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu.

Tehdidin ardından kurumun Donnybrook yerleşkesindeki binada görev yapan gazeteciler ve personel tahliye edildi.

Personel güvenli noktalarda toplanırken bölgeye çok sayıda polis ve polis köpeği yönlendirildi.

RTE televizyon ve radyolarında canlı yayınlar kesildi, sadece RTE Radio 1 bünyesindeki RTE's Today programı yayını sürdürdü.

Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-posta tehdidinin ardından tahliye edildi.

Her iki kurumun yönetimi, boşaltılan binalardaki personele evden çalışma talimatı iletti.

Tehdit e-postası alan medya kuruluşlarından Virgin Media ise binasını boşaltmadı ve canlı yayınlarını kesintisiz sürdürdü.

İrlanda polisi saldırı tehditlerine yönelik inceleme başlattı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, tehdidin koordineli bir girişim olup olmadığını söylemek için bu aşamada erken olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor" dedi.

Harris, süreci Avrupalı paydaşlarla birlikte gözlemleyeceklerini ifade etti.