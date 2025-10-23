İrlanda'da göçmen oteline saldırı: 3 polis yaralı, 24 kişi gözaltında

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Citywest Hotel önünde sığınmacılara yönelik tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolar ikinci gecesinde de şiddet olaylarına sahne oldu. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda üç polis memuru yaralanırken, 24 kişi gözaltına alındı.



Yetkililer, olayların pazartesi sabahı bölgede bir genç kıza yönelik iddia edilen cinsel saldırı sonrasında başladığını, ancak protestoların kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştüğünü bildirdi.



Çarşamba gecesi yüzlerce kişi otel çevresinde toplandı. Taşlar, şişeler ve havai fişekler polis kordonuna atıldı. Bir polis memuru başına şişe isabet etmesiyle, bir diğeri ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde 15 scooter ve elektrikli bisiklete el koydu.



BBC'nin haberine göre İrlanda polisi An Garda Siochana, olayların “barışçıl protesto” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak “her türlü şiddete güçlü bir yanıt verileceğini” açıkladı.



Salı gecesi yaşanan ilk büyük olayda ise bir polis aracı ateşe verilmiş, toplam yedi kişi gözaltına alınmıştı.

"AKIL ALMAZ BİR DAVRANIŞ"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, mecliste yaptığı konuşmada polis güçlerine “cesaretleri ve profesyonellikleri” için teşekkür etti ve “Toplumumuzu koruyan insanlara saldırmak akıl almaz bir davranıştır” dedi.



Adalet Bakanı Jim O’Callaghan ise şiddet olaylarının “toplumu bölmeyi amaçlayan” kişilerce kışkırtıldığını belirterek, bu kişilerin “çok sert bir yanıtla karşılaşacağını” söyledi.



Citywest Hotel, İrlanda hükümetinin uluslararası koruma programı kapsamında mülteci aileleri ve çocukları barındırdığı bir tesis. Yerel okul müdürleri, öğrenciler arasında korku ve endişenin arttığını, olayların “toplumda yanlış yönlendirilmiş bir öfke” yarattığını ifade etti.



Polis, olayların önceden sosyal medya üzerinden organize edildiğini belirtiyor. Öte yandan, çatışmaların 2023’teki Dublin isyanlarına göre daha hızlı kontrol altına alındığı ve güvenlik güçlerinin bu kez “daha hazırlıklı” olduğu açıklandı.