İrlanda'dan AB genelinde "kimlik doğrulamalı sosyal medya" çağrısı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Harris, amaçlarının anonim “klavye savaşçılarının” çevrim içi ortamda nefret söylemi ve dezenformasyon yaymasını engellemek olduğunu söyledi.

Extra.ie’ye verdiği röportajda Harris, Medya Bakanı Patrick O’Donovan’ın, Avustralya modeline benzer şekilde çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlayan ve yaş doğrulamasını esas alan “heyecan verici” düzenleme önerileri üzerinde çalıştığını duyurdu.

Öte yandan bu adımların, sosyal medya devleriyle ve ABD yönetimiyle sert bir siyasi ve hukuki çekişmeye yol açabileceği belirtiliyor. Zira birçok büyük teknoloji şirketinin Avrupa merkezleri İrlanda’da bulunuyor ve AB’nin dijital düzenlemeleri, Trump yönetimi tarafından eleştiriliyor.

“KONU DEMOKRASİNİN KORUNMASI”

Harris ise bu girişimlerin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. “Konu demokrasinin korunması” diyen Harris, çevrim içi taciz ve dezenformasyonun küresel bir tehdit haline geldiğini savundu. İrlanda’da dijital rıza yaşının 16 olmasına rağmen bunun fiilen uygulanmadığını belirten Harris, yaş doğrulamasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Planlanan düzenlemelerin, 2022’de yürürlüğe giren AB Dijital Hizmetler Yasası’nda (DSA) değişiklik gerektireceği belirtiliyor. Harris, buna rağmen teknoloji şirketleriyle çatışmacı değil, yapıcı bir diyalog kurmak istediklerini söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi liderlerin de benzer adımlara açık olduğuna dikkat çekti.