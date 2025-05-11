İrlanda’dan AB’ye çağrı: İsrail’le ortaklık anlaşması gözden geçirilmeli

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve işgali 19 aya yakın zamandır devam ederken, İrlanda’dan Avrupa Birliği’ne (AB) İsrail’le ilgili bir çağrı geldi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.



“DÜNYA NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”



Harris, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda insan haklarıyla ilgili maddeler bulunduğunu belirterek, "Bunlar, ilişkilerin insan haklarına saygı temelinde olması gerektiğini söylüyor" değerlendirmesini yaptı.



Harris, AB'nin liderliğini göstermesi gerektiğini vurgulayarak "Bu sözlerin bir anlamı olmalı. Anlaşma gözden geçirilmeli. Dünya neredeyse hiçbir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.



“HER ŞEYİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”



Avrupalı mevkidaşlarıyla bu konuyu ele almak istediğini kaydeden Harris, şiddetin durdurulması, insani yardımların artırılması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılması için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü olduklarını dile getirdi.