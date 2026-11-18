İrlandalı Filistin aktivisti, ABD askeri uçağını baltayla paramparça etti
18.11.2026 12:38
Kendisini uçağın içine kilitleyen O'Corrain'in, elindeki baltayla uçaktaki kabloları ve hidrolik hatları kestiği, kokpitteki tüm göstergeleri kırdığı belirtiliyor.
İrlanda'da gizlice girdiği havalimanında ABD ordusuna ait C-130 nakliye uçağını baltayla kullanılamaz hale getiren Filistin yanlısı İrlandalı aktivist, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
İrlanda'da 11 Nisan'da yaşanan olayda, Filistin yanlısı bir aktivist olduğu belirtilen 48 yaşındaki Daithi O'Corrain (diğer ismiyle David Curran), Shannon Havalimanı'na sızarak, burada park halinde bulunan ABD Ulusal Hava Muhafızları'na ait C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının içine girdi.
Kendisini uçağın içine kilitleyen O'Corrain'in, elindeki baltayla uçaktaki kabloları ve hidrolik hatları kestiği, kokpitteki tüm göstergeleri kırdığı ve uçağın yakıt deposuna bilyeler döktüğü öne sürüldü. İrlandalı sanığın, yine baltayla vurarak uçağın dışında da hasara yol açtığı belirtildi.
O’Corrain, saldırının hemen ardından İrlanda polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD'DE İDDİANAME HAZIRLANDI. DEVLET MALINA ZARAR VERMEKTEN 10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Daithi O'Corrain hakkında önceki gün New York'ta hazırlanan iddianameye göre İrlandalı sanık, devlet malına zarar verme suçundan hüküm giymesi halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, O'Corrain'in saldırısı sonucunda 60 milyon dolarlık uçağın kullanılamaz hale geldiği ve bir daha uçamayacağı belirtildi.
O'Corrain'in New York Güney Bölgesi'ne getirilerek tutuklanmasının beklendiği ifade edilen iddianamede, saldırının gerekçesine dair bir bilgi verilmezken, savcılar aylar süren bir planlama ve hazırlığın ardından olayın gerçekleştiğini söyledi.
İNTERNETTE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI
Destekçileri tarafından bağımsız bir barış aktivisti olarak nitelendirilen O’Corrain, saldırının hemen ardından İrlanda polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, Daithi O'Corrain hakkında internette başlatılan bağış kampanyasında, aktivistin, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği desteği protesto amacıyla C-130 uçağını devre dışı bıraktığı belirtildi.