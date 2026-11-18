ABD 'DE İDDİANAME HAZIRLANDI. DEVLET MALINA ZARAR VERMEKTEN 10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



Daithi O'Corrain hakkında önceki gün New York'ta hazırlanan iddianameye göre İrlandalı sanık, devlet malına zarar verme suçundan hüküm giymesi halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, O'Corrain'in saldırısı sonucunda 60 milyon dolarlık uçağın kullanılamaz hale geldiği ve bir daha uçamayacağı belirtildi.

O'Corrain'in New York Güney Bölgesi'ne getirilerek tutuklanmasının beklendiği ifade edilen iddianamede, saldırının gerekçesine dair bir bilgi verilmezken, savcılar aylar süren bir planlama ve hazırlığın ardından olayın gerçekleştiğini söyledi.

İNTERNETTE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Destekçileri tarafından bağımsız bir barış aktivisti olarak nitelendirilen O’Corrain, saldırının hemen ardından İrlanda polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Daithi O'Corrain hakkında internette başlatılan bağış kampanyasında, aktivistin, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği desteği protesto amacıyla C-130 uçağını devre dışı bıraktığı belirtildi.