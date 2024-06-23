İrlandalılar, kadına şiddet uygulayan adamın serbest bırakılması sonrası sokağa döküldü

İrlandalılar, kadına yönelik şiddete karşı ayağa kalktı. Sokakta bir kadına şiddet uygulayan erkeğin mahkeme tarafından serbest bırakılması, ülkede protestoları tetikledi. Kadınlar, yasal reform çağrısı yapıyor.

İrlandalılar, kadına şiddet uygulayan adamın serbest bırakılması sonrası sokağa döküldü

'da bir erkeğin, yoldan geçen bir kadına şiddet uyguladığı davada serbest bırakılması, ülke genelinde protestolara yol açtı.

Cork, Dublin, Galway ve Limerick'te sokağa çıkan binlerce kişi, mahkemeden "elini kolunu sallayarak" çıkan 22 yaşındaki asker Cathal Crotty'ye tepki gösterirken, İrlanda'nın toplumsal cinsiyet temelli şiddete yönelik yasalarını da etti.

Sokakta saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O’Brien, kadınları koruması gereken yasaların nasıl işlediğine dair bir sembol haline geldi.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Limerick'teki eyleme katılan O'brien, "Sesimi çıkarmayı seçtim çünkü diğer kurbanların üzerindeki etkisini hayal edemiyorum. Artık yeter. Şimdi buna son vermenin zamanı" dedi.
 
O'brien, geçen hafta saldırgana verilen 3 yıl hapis cezasının ertelenmesini kınadı ve bunun yeni bir travmaya yol açtığını söyledi. 

Bir hükümet bakanı da davayı "dönüm noktası" olarak nitelendirirken, akticistler yasal reform çağrısında bulundu.

SALDIRIYLA ÖVÜNDÜ

Crotty, 29 Mayıs 2022'de Limerick şehir merkezinde, yoldan geçenlere homofobik hakaretler yağdırmayı bırakmasını isteyen O'Brien'ı bayıltana kadar dövdü.

Görevde olmayan ve alkollü olan asker, O'Brien'ı saçlarından tutarak yere düşürdü ve yumruklayarak burnunun kırılmasına ve beyin sarsıntısı geçirmesine neden oldu.

Saldırgan daha sonra sosyal medya üzerinden arkadaşlarına bu olayı övdü ve şu ifadeleri kullandı: "Onu yere sermek için iki, söndürmek için iki yumruk."

Crotty başlangıçta kurbanın şiddeti kışkırttığını iddia etti ancak kamera görüntüleri sonrası suçunu kabul etti. 

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