İş arkadaşına defalarca "doğruluk serumu" içiren adama hapis cezası

Şanghay’da bir adam, iş arkadaşının sırlarını öğrenmek için içkisine defalarca doğruluk serumu karıştırdığı gerekçesiyle üç yıl üç ay hapis ve 10 bin yuan (yaklaşık 1.400 dolar) para cezasına çarptırıldı.



Çin medyasında yer alan haberlere göre, soyadı Li olarak belirtilen sanık, bir iş gezisi sırasında “sadece birkaç damlasıyla insanların tüm sırlarını ifşa etmesini sağladığı” iddia edilen bir doğruluk serumuna rastladı. Bu gizemli maddeye ilgi duyan Li, ürünü satın alarak iş arkadaşı Wang’ın iş planlarını öğrenmek amacıyla kullanmaya karar verdi.

İSTEDİĞİ BİLGİLERİ ELDE EDEMEDİ

İlk deneme 29 Ağustos 2022’de bir akşam yemeği sırasında gerçekleşti. Li, Wang’ın içeceğine birkaç damla serum ekledi. Wang birkaç gün boyunca baş dönmesi ve kafa karışıklığı yaşadı, ancak bu ilk denemede Li istediği bilgileri elde edemedi. Aynı yöntemi 13 Ekim ve 22 Kasım’da iki kez daha deneyen Li, her seferinde Wang’ın benzer şekilde rahatsızlanmasına neden oldu.



Üçüncü olayın ardından Wang şüphelenerek kan ve idrar tahlili yaptırdı. Sonuçlar, güçlü yatıştırıcılar olan klonazepam ve zilazin maddelerinin varlığını ortaya koydu. Wang bu kanıtlarla polise başvurdu. Polis Li’nin evine yaptığı baskında, içinde bu maddeler bulunan “doğruluk serumunu” ele geçirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Li, suçlamaları kabul ederek Wang’ın iş planlarını öğrenmek için içkisine ilaç karıştırdığını itiraf etti. Şanghay Jing’an Bölge Halk Mahkemesi, Li’yi aldatma yoluyla uyuşturucu vermek suçundan mahkum etti.