İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

Çin devlet medyası, ülkede önde gelen şirketlerden bazılarının iş başvurusunda bulunan kadınlardan hamilelik testi istediğinin tespit edildiğini aktardı. Çin yasaları, işverenlerin hamilelik testi istemesini veya hamile çalışanlara karşı ayrımcılık yapmasını yasaklıyor. Bu şirketler, geniş kapsamlı soruşturmanın ardından yasal işlem ve para cezası riskiyle karşı karşıya.

İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

devleti tarafından işletilen Procuratorial Daily gazetesinin haberine göre, 16 şirkette iş başvurusu yapan 168 kadından işe alım öncesi fiziksel kontrollerinin bir parçası olarak hamilelik testi istendiğini tespit etti. Bu şirketler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Çin ekonomisinin kalbindeki bir çelişkiyi gözler önüne seriyor: Ülke rekor seviyede düşük oranlarını artırmaya çalışırken, bazı şirketler hamile çalışanları işe alma konusunda isteksiz davranıyor.

KADIN ÇALIŞANLARA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

İşverenlerin doğurganlık çağındaki kadınları işe almaktan kaçındığı, iş görüşmelerinde kadınlara aile planlaması hakkında soru sorulduğu veya çocuk sahibi olmayı planlamasalar bile pozisyonlara alınmadıkları aktarılıyor.

Çin yasaları, işverenlerin hamilelik testi yapmasını veya hamile çalışanlara karşı ayrımcılık yapmasını yasaklıyor.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Çinli yetkililer, şehirdeki bazı işverenlerin iş arayanlardan hamilelik testi istediğini söyleyen bir çevrimiçi kamu dava grubu tarafından uyarıldı. Rapora göre, soruşturma başlatıldı ve iki büyük kamu hastanesi ile bir tıbbi muayene merkezi ziyaret edildi.

Soruşturma sonucunda hamile olduğu tespit edilen en az bir kadının işe alınmadığı tespit edildi.

ŞİRKETLER PARA CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Raporda şirketlerin hiçbirinin adı verilmiyor veya herhangi birinin para cezasına çarptırılıp çarptırılmadığı belirtilmiyor.

Çin yasalarına göre şirketler cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 50 bin yuan'a (6 bin 900 dolar) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

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