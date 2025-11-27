İş görüşmesinde 240 kadına idrar söktürücü verildi. Kadınlar tuvaletlerden uzakta gezdirildi.

Fransa’da üst düzey bir bürokratın dokuz yıl boyunca iş görüşmesine gelen kadınları gizlice idrar söktürücü ilaçla zehirlediği iddiaları ülkeyi sarsıyor. İddiaya göre, bürokrat, kadınların idrar söktürücü vermesinin ardından tuvaletlerden uzakta yürüyüşe götürdü, bazı kadınlar kamuya açık alanlardan tuvaletlerini yapmak zorunda kaldı.

Bu insanlık dışı uygulama Fransa'nın gündeminde.

Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’ndan bir insan kaynakları yöneticisi tarafından görüşmeye çağrıldığında hayallerinin gerçek olduğunu düşünüyordu. Ancak bugün, o ve en az 240 kadın, “kimyasal saldırı” olarak tanımlanan ağır suçlamaların merkezinde yer alıyor.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE VERİLEN KAHVEYE İLAÇ KATILDI İDDİASI

Soruşturmayı yürüten hakim, bakanlıkta görevli üst düzey memur Christian Negre’in 2010–2019 yılları arasında görüşmeye gelen kadınlara çay veya kahve ikram ettiği, içeceklere ise etkisi güçlü ve yasadışı bir idrar söktürücü karıştırdığı iddialarını inceliyor.

Kadınlar, içecekleri tükettikten sonra şiddetli idrar yapma ihtiyacı, çarpıntı, titreme ve halsizlik hissettiklerini, buna rağmen Negre’nin görüşmeyi dışarıda, tuvaletlerden uzak uzun yürüyüşlerle sürdürdüğünü aktarıyor.

Bazı kadınlar sıkışma nedeniyle kamuya açık alanda çömeldiklerini, bazıları ise kıyafetlerini ıslattıklarını söylüyor.