İş görüşmesinde 240 kadına idrar söktürücü verildi. Kadınlar tuvaletlerden uzakta gezdirildi.
27.11.2025 10:52
NTV - Haber Merkezi
Fransa’da bir devlet yöneticisi dokuz yıl boyunca iş görüşmesinde kadınlara gizlice idrar söktürücü ilaç verip tuvaletlerinin gelmesini sağladı. 240 kadına ilaç verildiği, bazı kadınların kamuya açık alanlarda tuvaletlerini yapmak zorunda kaldığı anlaşıldı. Bazı kadınlar kasıtlı olarak tuvaletlerden uzak alanlarda yürüyüşe götürüldü.
Fransa’da üst düzey bir bürokratın dokuz yıl boyunca iş görüşmesine gelen kadınları gizlice idrar söktürücü ilaçla zehirlediği iddiaları ülkeyi sarsıyor. İddiaya göre, bürokrat, kadınların idrar söktürücü vermesinin ardından tuvaletlerden uzakta yürüyüşe götürdü, bazı kadınlar kamuya açık alanlardan tuvaletlerini yapmak zorunda kaldı.
Bu insanlık dışı uygulama Fransa'nın gündeminde.
Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’ndan bir insan kaynakları yöneticisi tarafından görüşmeye çağrıldığında hayallerinin gerçek olduğunu düşünüyordu. Ancak bugün, o ve en az 240 kadın, “kimyasal saldırı” olarak tanımlanan ağır suçlamaların merkezinde yer alıyor.
İŞ GÖRÜŞMESİNDE VERİLEN KAHVEYE İLAÇ KATILDI İDDİASI
Soruşturmayı yürüten hakim, bakanlıkta görevli üst düzey memur Christian Negre’in 2010–2019 yılları arasında görüşmeye gelen kadınlara çay veya kahve ikram ettiği, içeceklere ise etkisi güçlü ve yasadışı bir idrar söktürücü karıştırdığı iddialarını inceliyor.
Kadınlar, içecekleri tükettikten sonra şiddetli idrar yapma ihtiyacı, çarpıntı, titreme ve halsizlik hissettiklerini, buna rağmen Negre’nin görüşmeyi dışarıda, tuvaletlerden uzak uzun yürüyüşlerle sürdürdüğünü aktarıyor.
Bazı kadınlar sıkışma nedeniyle kamuya açık alanda çömeldiklerini, bazıları ise kıyafetlerini ıslattıklarını söylüyor.
İş görüşmesinde idrar söktürücü verilen kadınlar, yönetici tarafından tuvalet olmayan bahçelerde yürüyüşe çıkarıldı.
2018 YILINDA ORTAYA ÇIKAN “DENEYLER” TABLOSU
İddialar ilk olarak 2018 yılında bir meslektaşının polise ihbarıyla gündeme geldi.
Negre’nin bir kadın yöneticiyi gizlice fotoğraflamaya çalıştığı ihbarı üzerine yapılan aramada, bilgisayarında “Deneyler” başlıklı bir tablo bulundu.
Bu tabloda, kadınların ne zaman ilaçlandığı ve verdikleri tepkilerin kaydedildiği öne sürülüyor.
Negre, 2019’da memuriyetten uzaklaştırıldı ve uyuşturma ile cinsel saldırı da dahil çeşitli suçlardan hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Avukatı, devam eden süreç nedeniyle yorum yapmayacağını açıkladı. Negre, dava beklerken özel sektörde çalışmayı sürdürebiliyor.
“ADALET SÜRECİ İKİNCİ KEZ MAĞDUR EDİYOR”
Mağdurlar, aradan geçen altı yıla rağmen davanın hâlâ başlamamış olmasına tepki gösteriyor.
Mağdurlardan Delezenne, görüşmede kendisine verilen kahvenin ardından Tuileries bahçelerinde saatlerce yürütüldüğünü, fenalaştığını ve sonunda bir tünelin kenarında çömelmek zorunda kaldığını anlatıyor.
Delezenne, "Ellerim titriyordu, kalbim çarpıyordu, alnımdan ter boşalıyordu. Tuvalete gitmem gerektiğini söyledim ama yürümeye devam etti. Sonunda dayanamadım. Bunu yaşadığım için kendimi suçladım, rüyalarıma girdi.” ifadelerini kullandı.
Olaydan yıllar sonra polis tarafından arandığında, bilgilerinin “deney tablosuna” kaydedildiğini ve bacaklarının fotoğraflarının çekildiğini öğrendi.