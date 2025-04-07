İş insanı çocuklarını kaçırmak için İsrailli ajan tutmuş

Almanya’nın ünlü Block House et restoran zincirinin varisi Christina Block’un iki yıl önce iki çocuğunun kaçırılmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Almanya basınına yansıyan haberlere göre, Block, çocuklarını babalarının yanından kaçırması için özel bir güvenlik firması ile anlaştı.

Die Zeit gazetesinin haberine göre, çocukların velayeti için taraflar arasında devam eden mücadelede, ünlü restoran zincirinin varisi, Danimarka’daki babalarının yanındaki çocuklarını kaçırmak için İsrailli ajan tuttu. Buna göre, Avrupa çapında 53 restoranı bulunan zincirin varisi Block, eski İsrail askeri David Barkay ve yaklaşık 20 kişinin idaresindeki özel güvenlik şirketi Cyber Cupula ile anlaştı. Anlaşma, iki çocuğun 2023 yılında, yılbaşı öncesi çocukların Danimarka’daki Gråsten kasabasından kaçırılmasını öngörüyordu.

BLOCK, ŞİDDET İDDİALARINI REDDETTİ

İki çocuğun Danimarka’da babalarını ziyaret ettikten sonra annelerinin yanına dönmek istemedikleri, bunun da ikili arasında çetin bir hukuk mücadelesi başlattığı ifade edilirken, çift, dört çocuklarının anneleriyle yaşaması ve haftasonları babalarını görmeleri konusunda anlaşmıştı. Fakat zaman geçtikçe iki küçük çocuk hakime annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını ve babalarının yanında yaşamak istediklerini söyledi. Mahkeme önce Block’un aleyhine karar verse de bu karar daha sonra istinaf aşamasında bozuldu. 2021 yılında babaları Stephan Hensel’i ziyaret eden iki çocuk, daha sonra Almanya’ya, annelerinin yanına dönmeyi reddetti. Çocuklar annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını söylerken, anne Block bu iddiaları reddetti.

“KAÇIRILMA ENDİŞESİYLE SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYORLAR”

Die Zeit, yüzlerce sayfalık mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, bir güvenlik şirketinin de dahil olduğu, Hensel’lerin takip edildiği “uzun bir operasyonun” ardından çocukların bir havai fişek gösterisi sırasında kaçırıldığını aktardı. Şirket kayıtları da 22 Eylül 2021 - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 40 bin euro karşılığında 300 saatlik çalışmayı ortaya koydu. Gazeteye göre, Block, bu iş için toplam 1,4 milyon euro harcamıştı.

Çocukların kaçırıldığı sırada Hensel maskeli kişiler tarafından etkisiz hale getirilmiş, çocuklar ise bir araca konularak sınıra götürülmüştü. Burada bir başka araca transfer edilen çocuklar, sonrasında söz konusu güvenlik şirketine ait olan, Almanya’nın güneyinde bulunan bir çiftliğe götürülerek sonunda Block’a teslim edilmişti.

Bu planda Block’un yeni partner, eski televizyon sunucusu Gerhard Delling’in ve çok sayıda eski Hamburg emniyet mensubunun da dahlinin olduğu ifade edildi. Çocuklar kaçırıldıktan kısa bir süre sonra Hamburg mahkemesinin kararıyla babalarının yanına geri gönderilmişti. Bild gazetesi, Hensel ailesinin Danimarka’da sahte bir soyadı ile yaşadığını ve kaçırılma endişesiyle sık sık yer değiştirdiğini yazdı.