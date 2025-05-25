İş stresi köpekleri de vuruyor

Yapılan yeni bir araştırma, köpek sahiplerinin işleri dolayısıyla yaşadığı stresin aynı yaşam alanını paylaştıkları köpek dostlarını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu.



Fox News haber sitesinin aktardığına göre, “Scientific Reports” (Bilimsel Raporlar) isimli çevrimiçi bilimsel dergide yayınlanan araştırma, iş kaynaklı stresin köpekleri de etkileyebildiğini gösterdi. Tanya Mitropoulos ve Allison Andrukonis’in liderliğinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, köpek sahiplerinin işle ilgili sorunlar üzerinde saatler boyunca düşünüp konuşması durumunda köpeklerinde de stres emareleri görüldü.



KÖPEKLER DE STRESLE BAĞLANTILI DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ



Bilim insanları, araştırma kapsamında, çalışan 85 köpek sahibi üzerinde çalışma yürüttü. Araştırmacılar, bu kapsamda insanlardaki iş stresini ve boş zamanlarında ne kadar süreyle işlerini düşündüklerini ölçtü. Ardından katılımcılara köpeklerinin ne kadar stresli olduğunu düşündükleri soruldu. Köpeklerdeki “mızmızlanma” ve huzursuzluk gibi stresle bağlantılı davranışlar da benzer şekilde mercek altına alındı.



Araştırma, iş kaynaklı stres seviyeleri yüksek olan kişilerin köpeklerinin de stresle bağlantılı daha fazla davranış sergilediğini ortaya koydu. Söz konusu bağlantı, ev içindeki başka stres kaynaklarının varlığında dahi güçlü kalmayı sürdürdü.

İNSANLAR KÖPEKLERİNİN STRESLİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL



Öte yandan, köpek sahipleri köpeklerinin stresli olduğunu fark etmediklerini anlattı.

Habere göre, köpekler özellikle sahiplerinin ruh haline karşı fazlasıyla hassas. Köpeklerin insanların sesi, vücut dili ve diğer küçük detaylara dayanarak insanların duygularını “kapması” durumunda bilim insanları buna “duygusal bulaşıcılık” adını veriyor.

Sahibinin dikkati dağınık olduğunda ya da işi sebebiyle gergin olduğunda bu durum zaman içinde köpeğin de iyilik halini etkileyebiliyor.

