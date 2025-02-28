İş yerinde çay krizi: Davet edilmedi dava açtı, 41 bin sterlin tazminat kazandı

Olay, Güney Londra’daki St Helier Hastanesi’nde görev yapan eski diyabet hemşiresi Susan Hamilton’ın, diyetisyen Abdool Nayeck’i “zorbalık yapmak”la suçlamasıyla gündeme geldi.



2018 YILINDA BAŞLADI

İki çalışanın arasındaki gerginliğin, 2018 yılında bir hastanın bakımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonucu başladığı belirtildi. Hamilton, mahkemeye sunduğu ifadesinde, Nayeck’in kendisini toplantılarda görmezden geldiğini ve çay yaparken ona çay yapmayı bıraktığını öne sürdü.

Ayrıca, Nayeck’in doğrudan kendisine “Seni sevmiyorum” dediği de iddialar arasında yer aldı.

Independent'ın haberine göre, hastane yönetimi, tarafların arabuluculuk yaparak “nazik” bir şekilde iletişim kurmalarını sağladı. Ancak Hamilton, bu süreçten sonra Nayeck’in tüm ekibe çay yapmayı bırakmaya devam ettiğini iddia etti.



ÖNCE İSTİFA, SONRA DAVA



2019 yılında yaşadığı stres nedeniyle görevinden ayrılan Hamilton, Ocak 2021’de hastaneye geri dönse de şikayetleriyle ilgili resmi itirazda bulundu. Aynı yıl sonunda, iş sözleşmesinin ihlal edildiğini ve hastane yönetimiyle olan güven ilişkisinin tamamen bozulduğunu savunarak istifa etti.



İstihdam Mahkemesi, Hamilton’un hastane yönetimiyle olan şikayetlerini haklı bulurken, meslektaşı Nayeck hakkında tek bir zorbalık suçlamasını reddetti. Hamilton’un hastane yönetiminin şikayetlere yeterli önlem almadığı gerekçesiyle açtığı dava, lehine sonuçlandı.



Mahkeme Yargıcı Kathryn Ramsden, hastane yönetiminin yıllar boyunca Nayeck’in davranışlarına karşı yeterli önlem almadığını belirterek, bu durumun Hamilton’un sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı. Ayrıca, Hamilton’un mesleğini seven ve yetenekli bir hemşire olduğunu, ancak bu olaylar nedeniyle işini yapamaz hale gelmesinin büyük üzüntü yarattığını ifade etti.