"İş yükünü azaltmak için" 10 hastayı öldüren hemşireye müebbet

Savcılığa göre ismi açıklanmayan hemşire, 2023 Aralık ile 2024 Mayıs tarihleri arasında Batı Almanya’daki Würselen kentinde görev yaptığı hastanede çoğu yaşlı hastasına, gece vardiyalarında iş yükünü azaltmak için yüksek dozda morfin ve sakinleştirici ilaçlar enjekte ederek ölümlerine yol açtı.

Mahkeme, sanığın “yaşam ve ölümün efendisi gibi davrandığını” ve bakım gereksinimi yüksek hastalara karşı “duyarsız ve tahammülsüz” bir tavır sergilediğini belirtti.

Kararda, hemşirenin suçlarının “özellikle ağır bir suçluluk” taşıdığı vurgulanarak 15 yıl sonra koşullu tahliye hakkından yararlanamayacağı ifade edildi. Sanık karara itiraz edebilecek.

DİĞER ŞÜPHELİ ÖLÜMLER İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık, hemşirenin geçmişte çalıştığı dönemlere ait başka şüpheli ölümler üzerinde de inceleme yürütüldüğünü ve olası yeni davalar için mezar açma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Olay, 2019’da 85 hastayı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen eski hemşire Niels Högel vakasını hatırlatıyor. Högel, Almanya’nın modern tarihindeki en çok can alan seri katili olarak biliniyor.