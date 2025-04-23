İşçileri taşıyan otobüse Rus saldırısı! 9 kişi öldü, onlarca yaralı var

Bölge valisi, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüse Rus insansız hava aracı tarafından düzenlenen saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı.



Onlarca kişinin de yaralandığını söyleyen Vali Sergiy Lysak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman saldırısı, Marganets kentinde 9 can aldı, yaralıların sayısı artıyor. Son bilgilere göre 30 yaralı var" dedi.

Ukraynalı yetkilier ayrıca dün geceki Rus saldırılarının ardından çok sayıda bölgede yangın çıktığını bildirdi.



Başkent Kiev, Harkov, Poltava ve Odesa'da da saldırılar yaşandığı kaydedildi.



Rusya'nın Belgorod bölgesinde ise bir kişinin bombardıman nedeniyle yaralandığı açıklandı.

